Ex-Rapid-Profi Wydra wechselt zu Braunschweig

Mittelfeldspieler Dominik Wydra wechselt innerhalb der 2. Fußball-Bundesliga von Erzgebirge Aue zu Eintracht Braunschweig.

Der 26 Jahre alte Ex-Rapid-Profi bindet sich bis 2022 an den Aufsteiger.”Als gegnerischer Spieler bin ich mehrfach in Braunschweig aufgelaufen, die Spiele bei der Eintracht waren immer richtig cool”, sagte der defensive Mittelfeldspieler. In drei Jahren spielte Wydra insgesamt 58-mal für Aue, in dieser Saison kam er nur zu fünf Zweitliga-Einsätzen.

Zuvor stand der mehrfache Junioren-Nationalspieler zwischen 2012 und 2015 insgesamt 66-mal für Rapid auf dem Platz. In den darauffolgenden Jahren gelangte er über Paderborn und Bochum zu Aue.

