Ex-Rapid-Spieler Bozic findet neuen Klub

via

via Sky Sport Austria

Der frühere Rapid-Mittelfeldspieler Marko Bozic hat nach dem Auslaufen seines Vertrags bei den Grün-Weißen einen neuen Verein gefunden.

In Zukunft wird der Rapid-Eigenbauspieler für den slowenischen Klub NK Radomlje spielen, der in dieser Saison den Aufstieg in die erste slowenische Liga schaffte.

Bozic hatte bei Rapid sämtliche Jugendmannschaften durchlaufen und spielte seit 2016 für die 2. Mannschaft der Hütteldorfer. In der vergangenen Saison absolvierte der linke Mittelfeldspieler für Rapid II 19 Ligaeinsätze und kam dabei auf zwei Treffer und drei Assists.

Bild: GEPA