Ex-Rapid-Sportchef Bickel zu Hofmann: „Weiß nicht, ob er sich etwas Gutes getan hat“

Fredy Bickel war von Dezember 2016 bis Mai 2019 Geschäftsführer Sport beim SK Rapid Wien. Im Sky-Halbzeitinterview spricht der 57-jährige Schweizer über seine Zeit in Hütteldorf sowie die Strukturen im Verein. Außerdem tätigt Bickel spannende Aussagen über Steffen Hofmann, der nun seit zwei Monaten als Geschäftsführer die Gesamtverantwortung für die strategische und sportliche Ausrichtung innehat.

„Steffen Hofmann war so wichtig für den SK Rapid Wien. Ich weiß einfach nicht, ob er sich jetzt wirklich etwas Gutes getan hat. Ich glaube, dass er wichtiger ist für den Verein, ob es für ihn so richtig ist…“, sagt Bickel über Hofmanns neue Rolle und fügt an: „Ich hoffe für ihn, dass er sich nicht verheizt fühlt oder verheizt wird.“

Bickel, der seinen Ex-Verein weiterhin intensiv verfolgt und gegen Altach auf Einladung von Ex-Präsident Michael Krammer ins Allianz Stadion gekommen ist, sagt zum erneuten Umbruch in Hütteldorf: „Es ist natürlich schwierig. Die Einen sagen, das war falsch und die Anderen sagen, das war falsch. Das war bei mir schon gleich. Ich habe Verständnis für alle, weil ein einfacher Verein ist Rapid nicht.“