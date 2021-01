Ex-Rapid-Stürmer Badji vor Wechsel in die Türkei

via

via Sky Sport Austria

Nach einem Jahr in Ägypten, könnte Aliou Badji nun in die Türkei wechseln. Medienberichten zufolge steht der Stürmer kurz vor einem Transfer in die türkische Süperlig zu Ankaragücü.

Der 23-jährige Angreifer steht aktuell noch bei Al-Ahli unter Vertrag und soll vorerst verliehen werden. Der Drittletzte der Türkei soll danach eine Kaufoption besitzen.

Badji hat mit Al-Ahly in Ägypten das Double gewonnen und die afrikanische Champions League. Für den SK Rapid bestritt der Stürmer 34 Pflichtspiele, in denen er neun Tore erzielte. Im Jänner 2020 wechselte Badji für rund zwei Millionen Euro zum ägyptischen Traditionsverein.

Bild: GEPA