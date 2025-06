Ex-Rapid und Sturm-Kicker Schick beendet Karriere

Der ehemalige Rapid– und Sturm-Verteidiger Thorsten Schick gibt sein Karriereende als Fußballer bekannt. Das verkündete der 35-Jährige am Dienstag über seine sozialen Kanäle.

„Ich freue mich auf die Zukunft und was sonst in der kommenden Zeit passieren wird. Jetzt werde ich erstmal Urlaub machen, Zeit mit meiner Tochter verbringen und die Seele baumeln lassen“, sagt Schick gegenüber Sky. „Endlich keine Vorbereitung, keine fixen Zeiten, wo ich wo sein muss. Aber langweilig wird mir in meiner ‚Fußballpension‘ definitiv nicht sein, mit meiner Firma stehen weitere Projekte an – und als Papa hat man sowieso immer Action“, führt der 35-Jährige fort.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Der gebürtige Grazer begann seine Karriere 1996 in der Jugendabteilung des SK Sturm, durchlief dort die gesamte Akademie, ehe Schick 2009 zum FC Gratkorn wechselte und dort seine ersten Spiele in der zweithöchsten Liga absolvierte. Über Altach wechselte der Außenverteidiger 2012 zur Admira, wo Schick erstmals in der Bundesliga spielte und in 68 Pflichtspielen 13 Tore erzielte und elf Assists sammeln konnte. 2014 folgte dann der Wechsel in seine sportliche Heimat zum SK Sturm, wo er als Stammspieler überzeugte und 2016 den Schritt ins Ausland wagte.

Bei BSC Young Boys erlebte der Grazer wohl seine sportlich beste Zeit, in drei Saisonen beim Hauptstadtklub wurde Schick zweimal Schweizer Meister, lieferte in 106 Spielen 32 Assists. 2019 kehrte der Rechtsverteidiger nach Österreich retour und wechselte zum SK Rapid, wo er sich rasch zum Fanliebling und Identifikationsfigur bei den Hütteldorfern etablierte.

Seine Karriere ließ Schick dann 2024 zunächst in Leoben und zuletzt in der Regionalliga Mitte bei Wildon ausklingen.

(Red.)/Bild: GEPA