Ex-Rapidler Bolingoli wechselt leihweise nach Russland

via Sky Sport Austria

Der schottische Traditionsklub Celtic Glasgow verleiht Boli Bolingoli erneut! Der Ex-Rapid-Profi wird bis Sommer für den russischen Erstligisten FK Ufa auflaufen.

Für den Linksverteidiger ist es bereits die zweite Leihe. In der Saison 2020/21 Bolingoli an Basaksehir (Türkie) verliehen. Nach seiner Rückkehr nach Glasgow spielte der 26-Jährige bei Celtic keine Rolle. Er kam lediglich in zwei Ligaspielen zum Einsatz.

Der Cousin von Chelsea-Stürmer Romelu Lukaku wechselte im Sommer 2017 vom FC Brügge zum SK Rapid. Nach 73 Pflichtspiel-Einsätzen für Grün-Weiß wurde er für fast 3,5 Millionen Euro an Celtic verkauft. Bolingolis Vertrag bei Celtic läuft noch bis Sommer 2023.

🔥 ФК «Уфа» и шотландский «Селтик» договорились об аренде левого крайнего защитника Боли Болинголи Мбомбо. ✍🏼 Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. ➡️ https://t.co/BDx9UGrzuL pic.twitter.com/YAadjENkdL — ФК УФА (@UfaFc) February 22, 2022