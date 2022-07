Taxiarchis Fountas hat es in knapp drei Monaten bei seinem neuen Club DC United zum All-Star in der MLS geschafft.

Der frühere Rapid-Angreifer, der im April in Washington ankam, steht im Kader der nordamerikanischen Fußball-Liga für die All-Star-Partie am 10. August in St. Paul gegen die besten Spieler der mexikanischen Liga MX. Andere Stürmer im MLS-Aufgebot sind etwa die mexikanischen Stars Javier „Chicharito“ Hernández und Carlos Vela.

(APA)

Bild: Imago