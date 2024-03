Ex-Rapidler Kriwak über möglichen Wechsel in die Eredivise: „Die Chance besteht“

ÖFB-Legionär Rene Kriwak kickt seit Sommer 2023 beim FC Dordrecht in der zweiten niederländischen Liga und hat in 27 Spielen neun Tore erzielt und zwei Vorlagen gegeben.

Im Interview mit „platzverweis.at“ spricht der 24-jährige Ex-Rapidler über einen möglichen Wechsel zu Dordrecht-Kooperationsverein Feyenoord Rotterdam. „Die Chance besteht, auch wenn sie klein ist. Ich liebe es, das Risiko anzunehmen und ich bin ehrgeizig (…). Wir werden sehen, was passiert“, so Kriwak.

Themen sind außerdem sein Karriereweg, der ihn von der Regionalliga zu Rapid und Hartberg und jetzt in die Niederlande gebracht hat.

VIDEO: Rene Kriwak im Interview

(Red.)

Bild: Imago