Ex-Rapidler Kühn mit Doppelpack: Celtic dreht Partie gegen Leipzig

RB Leipzig muss in der Champions League ernsthaft um das Weiterkommen zittern. Beim schottischen Meister Celtic Glasgow verlor das Team von Trainer Marco Rose am Dienstag 1:3 (1:2). Auch nach dem vierten Spiel, also zur Halbzeit der neuen Ligaphase, sind die ambitionierten Sachsen weiter punktlos.

Ex-Rapidler Nicolas Kühn (35./45.+1) mit einem Doppelpack und Reo Hatate (72.) brachten RB die bittere Niederlage bei, zuvor hatte ÖFB-Legionär Christoph Baumgartner für den Bundesliga-Zweiten getroffen (23.). Die Leipziger, die ihre ersten Partien gegen die Schwergewichte Atletico Madrid (1:2), Juventus Turin (2:3) und FC Liverpool (0:1) verloren hatten, stehen nun unter enormem Druck.

Mindestens Rang 24 von 36 in der Tabelle braucht es für den Einzug in die Play-offs. Die nächste schwere Aufgabe wartet nun am 26. November (21.00 Uhr/DAZN) beim italienischen Champion Inter Mailand.

TORE im VIDEO:

0:1 – Baumgartner (23.)





1:1 – Kühn (35.)





2:1 – Kühn (45.+1)





3:1 – Hatate (72.)



