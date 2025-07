Ex-Rapidler Kühn vor Wechsel in die Serie A

Jetzt könnte es schnell gehen beim Ex-Rapid-Flügelspieler Nicolas Kühn! Der 25-Jährige steht vor einem unmittelbaren Wechsel in die Serie A, wie Transfer-Guru Fabrizio Romano via „X“ vermeldete.

Der Deutsche soll für rund 19 Millionen Euro zum Braunöder-Klub Como wechseln. Kühn, der von 2022 bis Jänner 2024 bei Rapid spielte, wechselte daraufhin nach Schottland zu Celtic Glasgow, wo der Flügelspieler zwei Meisterschaften feiern konnte und sich ins Rampenlicht europäischer Topligen spielte.

Laut Sky-Informationen würde Rapid auch von einem möglichen Kühn-Transfer zu Como profitieren, per Weiterverkaufsbeteiligung würden rund zehn Prozent des Kaufpreises in die Kassa der Hütteldorfer reinkommen.

Bild: Imago