Ex-Rapidler Mujakic unterschreibt bei Regionalliga-Klub

via

via Sky Sport Austria

Ex-Rapid-Stürmer Armin Mujakic kickt ab sofort wieder in Österreich. Der Angreifer wechselt zum FCM Traiskirchen in die Regionalliga Ost. Mujakic stand zuletzt bei Chungnam Asan in Südkorea unter Vertrag.

Armin Mujakic durchlief die Jugend des SK Rapid, folgte im Sommer 2018 seinem Ex-Coach Damir Canadi nach Griechenland zu Atromitos. Lief danach für den belgischen Klub Lommel auf, ehe er im Winter 2020 das Abenteuer Südkorea startete.

Traiskirchen rangiert in der Regionalliga Ost nach neun Spielen auf dem vierten Tabellenplatz. Mit Eldis Bajrami und Maximilian Entrupp spielen u.a. zwei weitere Ex-Rapidler beim FCM Traiskirchen.

Bild: GEPA