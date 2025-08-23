Ex-Rapidler unterschreibt bei Wisla Krakau
Der polnische Traditionsklub Wisla Krakau hat sich mit einem weiteren Österreicher verstärkt.
Nach Ervin Omic, Julius Ertlthaler und Darijo Grujcic zieht nun auch Marko Bozic zum Zweitligisten weiter. Der 27-Jährige, der seine Karriere beim SK Rapid begonnen hat, unterzeichnete beim 13-fachen polnischen Meister einen Vertrag bis 2027.
Bozic verlässt die Türkei nach weniger als einem Monat
Für Bozic ist es bereits der zweite Vereinswechsel innerhalb weniger Wochen: Erst im Juli verließ er nach drei Jahren den NK Maribor und schloss sich Erzurumspor in der Türkei an. Das Gastspiel dort währte allerdings nur kurz – nach lediglich zwei Einsätzen wurde der Vertrag wieder aufgelöst.
Nun wagt der Offensivspieler mit dem Wechsel nach Krakau einen neuen Anlauf.
(Red.)
Bild: GEPA