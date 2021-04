Ex-Ried-Trainer Chabbi heuert in Marokko an

via

via Sky Sport Austria

Der ehemalige Ried- und Austria-Lustenau-Trainer Lassaad Chabbi wechselt zum marokkanischen Fußball-Klub Raja Casablanca. Der 59-Jährige war zuletzt in Tunesien, bei US Monastir engagiert. In Tunesien wurde Chabbi sogar zum Trainer des Jahres gewählt.

Nun folgt der Schritt zum Zweitplatzierten Raja Casablanca, nach Marokko. Chabbi unterschreibt bei seinem neuen Klub einen Vertrag bis 30.06.2021.

Raja Casablanca liegt in der marokkanischen Liga nach elf Runden auf dem zweiten Tabellenplatz. Auf Tabellenführer Wydad AC hat man sechs Punkte Rückstand.

In Österreich war der Trainer u.a. für die SV Ried und Austria Lustenau tätig. Die Rieder betreute Chabbi 42 Pflichtspiele lang. Bei den Lustenauern ist er in 73 Pflichtspielen auf der Betreuerbank gesessen.

Bild: GEPA