Borussia Dortmund will verlängern, aber noch ist keine Entscheidung gefallen. Und jetzt zeigt auch noch ein Gigant aus der Premier League Interesse an Karim Adeyemi.

Sky Sport kann entsprechende Medienberichte bestätigen, dass Manchester United am Flügelflitzer interessiert ist. Der Vertrag von Adeyemi beim BVB läuft noch bis 2027.

United-Scoutingchef Christopher Vivell kennt den 23-jährigen DFB-Kicker noch sehr gut aus seiner Zeit bei Red Bull Salzburg. Adeyemi stand von 2018 bis 2022 bei Österreichs Vizemeister unter Vertrag. Vivell war dort von 2015 bis 2020 zunächst Leiter der Scouting-Abteilung und ab 2017 zudem noch Sportkoordinator.

In den aktuellen Verhandlungen mit dem BVB – der Klub will den Angreifer bis mindestens 2030 binden – will die Spielerseite um Star-Berater Jorge Mendes eine Ausstiegsklausel im möglichen neuen Vertrag verankert haben.

Ausstiegsklausel für BVB-Duo?

Die Dortmunder Bosse beraten intern, ob sie bei Adeyemi und auch bei Nico Schlotterbeck, mit dem die Schwarz-Gelben ebenfalls langfristig verlängern wollen, eine entsprechende Exit-Option integrieren wollen und wenn ja, in welcher Höhe.

Zuletzt waren Ausstiegsklauseln bei der Borussia – seit dem Wechsel von Mario Götze in 2013 zum FC Bayern – nur Ausnahmefälle wie bei Erling Haaland, Serhou Guirassy oder auch bei der mündlichen Vereinbarung mit Jadon Sancho für Manchester United.

Mit Ausstiegsklauseln? BVB will mit Adeyemi und Schlotterbeck verlängern

(sport.sky.de/Plettenberg/Berger/Sixtus/Red.)

Beitragsbild: Imago.