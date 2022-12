Ex-Salzburg-Sportkoordinator wird Technischer Direktor bei Chelsea

Was Sky bereits exklusiv berichtete, ist nun offiziell: Christopher Vivell wird neuer Technischer Direktor beim FC Chelsea. Das gaben die Blues am Mittwoch bekannt.

Chelseas Eigentümer Todd Boehly wollte Vivell unbedingt verpflichten. Der 36-Jährige war zuletzt bei RB Leipzig als Technischer Direktor tätig, war dort aber Anfang Oktober freigestellt worden. Als Grund gab RB damals „unterschiedliche Auffassungen“ an.

Zuvor war er bei Red Bull Salzburg als Sportkoordinator und Leiter der Scouting-Abteilung tätig. Vivell wirkte maßgeblich an den Transfers von Erling Haaland mit (2019 von Molde nach Salzburg), sowie an den Wechseln von David Raum, Josko Gvardiol, Mohamed Simakan, Dominik Szoboszlai und Andre Silva nach Leipzig mit.

„Chelsea baut das aufregendste Projekt im globalen Fußball auf und ich bin sehr stolz darauf, dem Verein beizutreten. Es gibt so viel Potenzial für den Klub, um weiterhin erfolgreich zu sein, sich zu entwickeln und zu wachsen“, sagte Vivell in der Pressemitteilung.

Chelsea FC is pleased to announce the appointment of Christopher Vivell as the club’s new technical director.

— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 21, 2022