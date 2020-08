via

via Sky Sport Austria

Der HCB Südtirol hat für die neue Saison der ICE-Eishockey-Liga den US-Flügelstürmer Dustin Gazley verpflichtet.

Der 31-Jährige, der auch einen italienischen Pass besitzt, war nach sechs Saisonen in der nordamerikanischen AHL vor der Saison 2018/19 zu Red Bull Salzburg gewechselt. Ab November 2019 absolvierte er 31 Matches für Mora IK in Schweden. In Bozen erhielt er einen Zweijahres-Vertrag.

(APA)

Beitragsbild: GEPA