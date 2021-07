Ex-Salzburg-Torhüter Antosch wechselt nach Zypern

via

Torhüter Daniel Antosch wechselt ablösefrei zum zypriotischen Erstligisten Pafos FC. Der Vertrag des 21-Jährigen beim FC Red Bull Salzburg lief in diesem Sommer aus.

Für die Profimannschaft des FC Red Bull Salzburg bestritt der 21-Jährige kein Pflichtspiel. Für den FC Liefering absolvierte Antosch 59 Spiele in der 2. Liga. In der vergangenen Saison war der Tormann an den SV Horn verliehen.

Bei seinem neuen Klub, Pafos FC, trifft Antosch auf einen alten bekannte aus der österreichischen Bundesliga. Ex-Sturm-Trainer Darko Milanic trainiert aktuell den zypriotischen Erstligisten. Pafos beendete die vergangene Spielzeit auf dem 7. Rang.

