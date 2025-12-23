Ex-Salzburger Haidara wechselt von Leipzig zu Lens

Der deutsche Fußball-Bundesligist RB Leipzig und Mittelfeldspieler Amadou Haidara gehen nach sieben Jahren getrennte Wege. Wie die Sachsen am Dienstag mitteilten, schließt sich der 27-jährige Ex-Salzburger zum 1. Januar dem französischen Erstligisten RC Lens an, der derzeit die Tabelle der Ligue 1 vor Paris Saint-Germain anführt.

Haidara war im Januar 2019 von Red Bull Salzburg nach Leipzig gewechselt und dort zur festen Größe im Team gereift. Mit den Roten Bullen feierte er zwei DFB-Pokalsiege (2022 und 2023) und den Gewinn des Supercups (2023). Zudem erreichte Haidara mit Leipzig in der Saison 2019/20 das Halbfinale der Champions League. Insgesamt absolvierte der Malier, der aktuell mit seinem Heimatland am Afrika-Cup teilnimmt, 222 Pflichtspiele im RB-Trikot (15 Tore und 13 Assists). In der laufenden Saison kam Haidara allerdings nicht zum Einsatz.

Haidara sei „über viele Jahre ein sehr wichtiger Spieler für RB Leipzig“ gewesen und habe dem Mittelfeld „mit seiner Spielintelligenz und seiner Zweikampfstärke viel Struktur verliehen“, erklärte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer: „Er hat im letzten halben Jahr, das für ihn persönlich nicht einfach war, einmal mehr seinen einwandfreien Charakter unter Beweis gestellt, sich nie hängen lassen und vorbildlich verhalten.“

