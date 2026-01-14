Ex-Salzburger Keita verlässt Werder endgültig
Der ehemalige Red Bull Salzburg-Spieler Naby Keita kehrt nicht zu Werder Bremen zurück.
Der 30 Jahre alte ehemalige Starspieler des FC Liverpool schließt sich nach bisheriger Leihe nun fest dem ungarischen Traditionsverein Ferencvaros Budapest an. Über die Transfermodalitäten vereinbarten beide Klubs Stillschweigen.
„Nach der Beendigung der Leihe haben wir nun eine Lösung gefunden, mit der alle Beteiligten zufrieden sind. Wir wünschen Naby alles Gute für die Zukunft“, sagte Werders Geschäftsführer Fußball Clemens Fritz.
Keita war 2023 von den Reds an die Weser gewechselt, wurde aber nie die erhoffte Verstärkung. Für die Grün-Weißen kam der frühere Leipziger nur fünf Mal in der Bundesliga zum Einsatz. Anfang des vergangenen Jahres folgte die Leihe nach Budapest, wo Keita nun länger bleibt.
Aktuelle Deutsche Bundesliga Videos
Entscheidung noch diese Woche: Duranville vor BVB-Abflug!
Preisschild enthüllt: So teuer wird Guehi im Winter!
Schicker will ihn im Winter: TSG an VfB-Talent dran
Nach Sky-Enthüllung: Kehl schweigt und heizt Gerüchte an!
HIGHLIGHTS | 1. FSV Mainz 05 – 1. FC Heidenheim | 17. Spieltag
HIGHLIGHTS | Borussia Dortmund – SV Werder Bremen | 17. Spieltag
HIGHLIGHTS | VfB Stuttgart – Eintracht Frankfurt | 17. Spieltag
Real hat Klopp-Chancen! – HSV an Kehl dran | Transfer Update Express
„War überrascht“ – Alonso-Aus sorgt für Verwunderung bei Bayern
Freund exklusiv || „Hoffe es geht so weiter und der Hunger bleibt“
(SID)/Bild: Imago