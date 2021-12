Ex-Salzburger Reyna wird Teamkollege von Christian Fuchs

Ex-Bundesliga-Profi Yordy Reyna setzt seine Karriere in der MLS fort. Nach dem Abschied von D.C. United schließt sich Reyna ablösefrei Liga-Neuling Charlotte FC an, der 2022 erstmals eine Mannschaft in der nordamerikanischen Eliteliga an den Start schickt.

Bei Charlotte unterschrieb der 28-jährige Peruaner einen Vertrag bis 2023 plus Option auf eine weitere Saison. Beim MLS-Neuling steht mit Christian Fuchs auch ein Österreicher unter Vertrag.

Yordy Reyna spielte in der österreichischen Bundesliga für den SV Grödig und Red Bull Salzburg. In 41 Bundesliga-Spielen erzielte der Angreifer 14 Tore und steuerte acht Assists bei.

We have signed free agent forward Yordy Reyna.#ForTheCrown https://t.co/blzgEY4bOq — Charlotte FC (@CharlotteFC) December 17, 2021

Bild: GEPA