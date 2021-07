via

Sky Sport Austria

TSG Hoffenheim startet ohne Mittelfeldspieler Diadie Samassekou (25) in die Vorbereitung auf die neue Saison.

Der ehemalige Salzburger wurde in Frankreich positiv auf das Coronavirus getestet und steht damit vorerst nicht zur Verfügung. Das teilte der Klub am Donnerstag mit. Hoffenheim nimmt am Sonntag das Training auf.

(SID)

Bild: Imago