Ex-Salzburger Vallci: „Das Nationalteam bleibt natürlich ein Ziel, aber…“

Ex-Salzburg-Profi Alberto Vallci hat sich in der neuesten ABSTAUBER-Folge auch zu seinen Chancen auf eine Einberufung ins ÖFB-Team geäußert.

„Als Profi sollte man den Glauben daran nicht verlieren. Mit meiner allerersten Einberufung damals hätte ich auch nie gerechnet. Nach meiner Verletzungszeit war es mein Ziel, Schritt für Schritt wieder zu alter Stärke zu finden“, sagte Vallci.

Der Wechsel von Salzburg in die Schweiz zum FC St. Gallen sei ganz bewusst gewesen. „Natürlich ist die Liga international nicht groß im Fokus, aber in der Schweiz wird sehr guter Fußball gespielt. Es gibt viele Vereine, die sehr offensiven Fußball spielen lassen. Das Zuschauerinteresse in der Schweiz ist sehr groß. Wir haben viele Klubs, die eine sehr große Fanbase haben, haben oft eine super Kulisse“, erklärte Vallci seinen Wechsel ins Nachbarland.

Ganz abgehakt hat der 27-Jährige das Thema Nationalteam noch nicht. „Natürlich ist es für mich weiterhin ein Ziel, aber man muss auch realistisch sein. Ich bin nicht mehr 23, war jetzt auch länger weg. Ich würde es aber nie ausschließen“, sagte Vallci.

Bild: GEPA