via

via Sky Sport Austria

In der 148. Folge von “Ruf Mich An” sprechen „Die ABSTAUBER“ mit St. Gallen-Legionär Albert Vallci. Der 27-Jährige spricht unter anderem über seine aktuelle Saison in der Schweiz, den Titelkampf in der ADMIRAL Bundesliga und seine Schauspielkünste.