Ex-Schwimmstar Markus Rogan zu Gast bei „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“

In der exklusiven Sky Sport Austria Sendung durchleuchtet Sky Moderatorin Kimberly Budinsky das Leben der Sportheld:innen

Einmalige Kulisse: Schauplatz des Talks ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der österreichischen Metropole – das Wiener Riesenrad

Zu Gast ist der österreichische Kurzbahn-Weltmeister Markus Rogan

„RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“ am Samstag ab 23:00 Uhr exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Wien, 27. Juli 2023 – In der kommenden Folge von „RIESENrad- Sportgrößen im Waggon 28“ begrüßt Kimberly Budinsky den Kurzbahn-Weltmeister von 2008, Markus Rogan. Schon früh wusste der gebürtige Wiener, dass er eines Tages als Schwimmer bei den Olympischen Spielen teilnehmen möchten. Im Jahr 2000 erfüllte sich dieser Traum in Sydney. Nach zahlreichen Rekorden und Medaillen bei Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen beendete Rogan 2012 seine Karriere. Heute lebt er in den USA und arbeitet als Psychologe.

Im Sporttalk spricht der 41-jährige über seine Anfänge im Schwimmen, das Leben in den USA, den persönlichen Stellenwert von Medaillen, von seinen Gedanken vor dem WM-Finale 2008 und über den Umgang mit Alkohol. Rogan erzählt weiter über die Ehre bei den Spielen in London österreichischer Fahnenträger gewesen zu sein, die Diagnose Hautkrebs und die Zeit als Mentalcoach beim israelischen Nationalteam unter Andreas Herzog.

Die halbstündige Sendung „RIESENrad“ mit Markus Rogan wird am Samstag, 29. Juli, ab 23:00 Uhr exklusiv auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.

„Es lebe der Sport!“ – frei nach dem Motto von Reinhard Fendrich präsentiert Sky Sport Austria das Talkformat „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“. Bei Sky Sport Austria Moderatorin Kimberly Budinsky erzählen die Legenden und großen Persönlichkeiten des Sports ihre einmalige Lebensgeschichte. Schauplatz des Talks ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der österreichischen Metropole – das Wiener Riesenrad. In einem zu einem Fernsehstudio umfunktionierten Waggon geben außergewöhnliche Sportgrößen exklusive Einblicke abseits der Sportarena und lassen die österreichischen Fans an den Höhen und Tiefen ihres Lebens teilhaben: Welche einschneidenden Erlebnisse haben sie geprägt? Welche Steine haben den Weg blockiert und welche persönlichen Hürden mussten sie überwinden?

Foto: Rene Hundertpfund