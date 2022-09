Ex-Scout verrät: Barca lehnte Transfer von Bayern-Star ab

via

via Sky Sport Austria

Alphonso Davies hat sich bei den Bayern längst festgespielt und sich zu einem der besten Linksverteidiger der Welt entwickelt. Dabei hätte seine Karriere auch einen ganz anderen Verlauf nehmen können: Die Barca-Legende Hristo Stoichkov verriet im Interview mit TUDN, dass er den Kanadier wenige Monate vor seinem Wechsel der Klubführung empfohlen habe. Der Bulgare war in dieser Zeit als Scout angestellt.

Die Katalanen lehnten jedoch ab, sie trauten ihm den Sprung in die spanische Top-Liga nicht zu. Auch, weil Davies „nur“ in der MLS gespielt hat. Zudem sei die Ablösesumme von zehn Millionen Euro zu teuer gewesen. Am Ende verpflichteten die Bayern das pfeilschnelle Top-Talent der Vancouver Whitecaps.

Mehr als drei Jahre später ist er aus der ersten Elf der Bayern nicht mehr wegzudenken. In München steht er noch bis 2025 unter Vertrag und in Barcelona wird man den Transfer-Fauxpas mittlerweile bereut haben.

(skysport.de) / Bild: Imago