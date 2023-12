Ex-Scout verrät: Diesem Topklub hat Mbappe abgesagt

Der ehemalige Arsenal-Scout Gilles Grimandi hat verraten, dass Kylian Mbappe den Gunners nach seiner Durchbruch-Saison bei der AS Monaco in der Saison 2016/17 eine Absage erteilt hat.

„Wir trafen seine Eltern in London. Sie kamen zum Trainingsgelände. Zusammen mit Arsene [Wenger] und Richard Law [damaliger Transfer-Boss] sind wir in den Süden Frankreichs gereist, um Kylian zu treffen“, sagte Grimandi bei der Ladbrokes Fanzone via Metro. Der englische Topklub ging allerdings leer aus.

„Wir wollten ihn überzeugen, aber es war glaube ich nicht das beste Timing. Das Treffen folgte nach einer Heimniederlage gegen Swansea, die auf eine Niederlage im Old Trafford gefolgt ist“, fügte der ehemalige Arsenal-Scout hinzu. Mbappe entschied sich stattdessen für Paris Saint-Germain.

„Es ist wahrscheinlich die größte Enttäuschung in meinen 15 Jahren als Arsenal-Scout gewesen, dass ich Kylian Mbappe nicht überzeugen konnte“, haderte Grimandi. Der 53-Jährige arbeitete zwischen 2005 und 2019 bei den Gunners.

(skysport.de) / Bild: Imago