Ex-Sieger Johnson fehlt Corona-positiv bei British Open

Bereits 17 Golfer haben sich von der Teilnahme an dem am Donnerstag in Sandwich beginnenden British Open zurückgezogen. 2015-Sieger Zach Johnson musste wegen eines positiven Corona-Tests w.o. geben, auch bei den anderen Spielern war die Befolgung des Corona-Protokolls ausschlaggebend. Der 45-Jährige Johnson erhielt sein Testergebnis noch rechtzeitig vor dem Abflug von einem PGA-Turnier in Illinois, in dem Flieger wäre er mit etlichen Spielern, Managern und Caddies gereist.

Die British Open mit Bernd Wiesberger und Matthias Schwab gibt es ab Donnerstag (ab 7:30 Uhr auf Sky Sport 1) täglich live auf Sky.

(APA)

Bild: GEPA