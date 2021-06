via

via Sky Sport Austria

Bundesligist TSV Hartberg hat sich mit Außenverteidiger David Stec verstärkt.

Der 24-jährige Wiener, der bei Pogon Szczecin (Stettin) in Polen zuletzt 59 Ligaspiele absolvierte, erhielt in der Steiermark einen Zweijahresvertrag, wie Hartberg am Mittwoch bekanntgab.

Vor seinem Auslandsengagement kickte Stec u.a. von 2014 bis 2018 für St. Pölten und sammelte da schon Oberhauserfahrung.

(APA)/Bild: GEPA