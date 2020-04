Ex-Star-Stürmer schwärmt von Haaland & glaubt an 300-Mio.-Transfer

via

via Sky Sport Austria

Erling Haaland wechselte im Winter von Red Bull Salzburg zu Borussia Dortmund und beeindruckte umgehend die Fußball-Welt mit Toren, Assists und starken Leistungen. Nun schwärmt mit Christian Vieri der einstige Knipser zahlreicher Top-Klubs vom jungen Norweger.

“Er ist der stärkste (Stürmer, Anm. d. Red) von allen. Er hat mit dem Wechsel zu Borussia Dortmund eine gute Entscheidung getroffen, es ist der beste Klub für die Entwicklung von Talenten”, sagt der ehemalige italienische Angreifer, der für unter anderem Lazio, Inter und Juventus in 476 Spielen 235 Tore erzielte, in einem Instagram-Interview mit dem Corriere della Serra.

Gelingt dem 19-Jährigen ein solcher Schritt wie beispielsweise seinem Kollegen Jadon Sancho, geht Vieri von einem möglichen neuen Rekordtransfer aus. “In ein paar Jahren wird er für 200 Millionen Euro zu einem großen Klub gehen, vielleicht sogar für 300 Mio. Euro.” Damit würde der BVB den Einkaufspreis von 20 Millionen Euro mindestens verzehnfachen.

Freund: “Sein Potential ist enorm”

Vieri ist nicht der Einzige, der bei Haaland ins Schwärmen gerät. Auch sein ehemaliger Sportdirektor bei Salzburg, Christoph Freund, glaubt an eine große Zukunft des Angreifers, wie er in der spanischen As verrät.

“Man weiß nie, was in der Zukunft passiert, aber ich sehe ihn bei einem großen Klub, er wird einer der besten Stürmer Europas und der Welt, vielleicht sogar der beste in der nächsten Dekade. Sein Potential ist enorm.”

VIDEO-Highlights Borussia Dortmund vs. Paris St. Germain 2:1

Video enthält Produktplatzierungen

Bild: GEPA