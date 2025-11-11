Ex-Sturm-Angreifer Emegha erstmals ins Nationalteam einberufen

Große Ehre für den ehemaligen Sturm-Offensivspieler Emanuel Emegha! Der 22-Jährige wurde für die bevorstehenden Länderspiele erstmals in den Kader der niederländischen Nationalmannschaft berufen.

Der Stürmer, der in der laufenden Saison von einer Oberschenkelverletzung gebremst wurde, führt seinen Klub RC Straßburg als Kapitän auf das Feld. In fünf Ligaspielen konnte Emegha bereits vier Treffer erzielen und zwei weitere Tore vorbereiten. Zwei Tore in zwei Qualifikationsspielen zur Conference League kommen in der laufenden Spielzeit noch dazu. Im Sommer folgt der Wechsel zu Topklub Chelsea in die Premier League.

Der ehemalige Sturm-Angreifer ersetzt im Kader von Niederlande-Teamchef Ronald Koeman den angeschlagenen Wout Weghorst. Die in der WM-Qualifikation noch ungeschlagenen Niederlande treffen an den letzten beiden Spieltagen der Gruppe G auswärts auf den ersten Verfolger Polen und zu Hause auf Litauen.

. Ronald Koeman has added Emmanuel Emegha to the squad in Zeist. The striker’s call-up is due to Wout Weghorst’s physical condition. The Ajax player is not fully fit, and the coming days will determine his availability for… pic.twitter.com/pcHHOHQf2z — OnsOranje (@OnsOranje) November 11, 2025

In der Saison 2022/23 stand Emegha bei Sturm Graz unter Vertrag. Der Stürmer erzielte in 36 Pflichtspielen in Schwarz-Weiß zehn Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor.

Bild: Imago