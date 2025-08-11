Ex-Sturm-Angreifer Höjlund nach Deutschland?

Rasmus Höjlund war erst im Sommer 2023 für rund 78 Millionen Euro von Atalanta zu Manchester United gewechselt, doch seine Zeit bei den Red Devils könnte schon bald vorbei sein.

Denn der ehemalige Sturm-Angreifer spielt nach der Verpflichtung von Benjamin Sesko – kam jüngst für bis zu 85 Millionen Euro von RB Leipzig – in den Planungen des englischen Traditionsklubs keine große Rolle mehr.

Gespräche mit Milan laufen

Von den Gesprächen zwischen United und der AC Milan wurde bereits berichtet. Die Italiener sind weiterhin dran an Höjlund. Nach Sky Sport DE Informationen wurde der 22-Jährige kürzlich sogar dem FC Bayern angeboten. Doch der deutsche Rekordmeister packte nicht zu.

Höjlund selbst pocht nicht unbedingt auf einen Abgang, würde gerne in Manchester bleiben. United würde den Angreifer lieber verleihen – in Kombination mit einer Kaufoption. Höjlunds Vertrag beim einstigen Premier-League-Giganten ist noch bis 2028 datiert.

(Red.)

Bild: Imago