Ex-Sturm-Angreifer Hojlund stürmt ab sofort für Napoli

Der SSC Napoli hat Rasmus Hojlund verpflichtet. Der dänische Stürmer kommt leihweise von Manchester United – mit Kaufpflicht.

„Ich freue mich sehr auf diese Chance. Nach Dänemark, Österreich, Italien und England ist es etwas Besonderes, nun für Napoli zu spielen“, so der Ex-Sturm-Angreifer.

Der 21-Jährige war nach seiner Zeit bei Bröndby, Holbäk und dem FC Kopenhagen 2022 zu Sturm Graz gewechselt, ehe er über Atalanta Bergamo und Manchester United seinen Weg nun nach Neapel fand. Für Dänemark erzielte er bisher acht Tore in 26 Länderspielen.

