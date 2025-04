Ex-Sturm-Angreifer Højlund vor Rückkehr nach Italien?

Mehrere Vereine aus der italienischen Serie A sollen den früheren Sturm-Angreifer Rasmus Højlund beobachten. Das berichtet Transfer-Experte Fabrizio Romano.

Demnach könnte sein aktueller Verein Manchester United den 22-Jährigen im Sommer verkaufen, um einen neuen Mittelstürmer zu verpflichten. In diesem Fall sollen italienische Vereine bereit sein, in die Verhandlungen um Højlund einzusteigen. Welche Klubs konkret am Angreifer interessiert sein könnten, verrät Romano nicht.

Højlund seit 2023 bei ManUnited

Højlund wechselte im Sommer 2022 nach nur sechs Monaten bei Sturm Graz (21 Pflichtspiele – zwölf Tore & vier Assists) für 20 Millionen Euro zu Atalanta Bergamo. Nach nur einem Jahr in Italien zog es den Dänen für knapp 74 Millionen Euro nach England zu den „Red Devils“.

Bei United konnte Højlund unter schwierigen Bedingungen und hohen Erwartungen nicht immer überzeugen. In 84 Pflichtspielen steuerte der Offensivspieler 24 Treffer und sechs Vorlagen bei. Am heutigen Donnerstag trifft der dänische Teamspieler mit seinem Verein in der Europa League auswärts auf Olympique Lyon (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 – mit Sky X bist du live dabei).

(Red.)

Bild: Imago