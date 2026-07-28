Ex-Sturm-Goalie Scherpen wechselt in die Premier League

Der ehemalige Sturm-Tormann Kjell Scherpen setzt seine Karriere in der Premier League fort.

Der niederländische Torhüter wechselt vom belgischen Klub Royale Union Saint-Gilloise zu Ipswich Town und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2030.

Die Ablöse für den 26-Jährigen beträgt laut Sky Sports UK etwa zehn Millionen Euro. Rund drei Millionen Euro können in Boni dazukommen.

16 – Kjell Scherpen kept 16 clean sheets in the Belgian Pro League in 2025-26, two more than any other goalkeeper. He also had the best save percentage of any goalkeeper to play 20+ games (74.7%). Arrival. https://t.co/XI5fgbBvz3 pic.twitter.com/6FTvFoAyLB — OptaJoe (@OptaJoe) July 28, 2026

Scherpen zwischen 2023 und 2025 bei Sturm

In Österreich war der Schlussmann für zwei Saisonen (2023-2025) leihweise bei Sturm Graz. Mit den Steirern gewann Scherpen zweimal die ADMIRAL Bundesliga und einmal den ÖFB-Cup. Zudem kam er für Sturm in der Champions-League-Ligaphase zum Einsatz und wurde in der Saison 2024/25 zum Goalie der Saison gewählt.

Nach seinem Wechsel zu Union Saint-Gilloise im Sommer 2025 absolvierte Scherpen 43 Pflichtspiele für den belgischen Klub. Mit Union SG gewann er den belgischen Cup durch einen Finalsieg gegen Anderlecht.

Nun will sich Scherpen bei Ipswich Town erstmals in der Premier League als Nummer eins durchsetzen.