Ex-Sturm-Profi Despodov verstärkt LASK-Gegner Ludogorets

Bekannter Neuzugang bei einem Europa-League-Gruppengegner des LASK: Bulgariens Meister Ludogorets Razgrad leiht Cagliari-Profi Kiril Despodov aus.

Der Flügelspieler, der in der vergangenen Saison bei Sturm Graz spielte, wird für ein Jahr vom Serie-A-Verein in seine Heimat verliehen. In der Vorsaison überzeugte der elffache Teamspieler mit neun Toren sowie acht Assists in 21 Spielen für die Grazer, im Sommer folgte jedoch der Wechsel zurück nach Italien. Nun verkündete Cagliari die erneute Leihe.

Bei Rasgrad, die offenbar eine Leihgebühr in Höhe von 500.000 Euro für Despodov zahlen, trifft der Offensivspieler auf einen weiteren Profi mit Bundesliga-Erfahrung: Der einstige Altacher Bernard Tekpetey steht ebenfalls im Kader des bulgarischen Serienmeisters.

Jordan Lukaku wechselt zu Antwerpen

Auch der belgische LASK-Gruppengegner Royal Antwerpen hat am letzten Transfertag zugeschlagen. Die aktuell Liga-Fünften leihen Linksverteidiger Jordan Lukaku von Lazio Rom aus. Der Bruder von Inter-Stürmer Romelu bestritt bereits acht Einsätze für das belgische Nationalteam.

Beitragsbild: GEPA.