Ex-Sturm-Profi Lema wechselt nach Deutschland

Neuer Klub für Michael John Lema: Der 24-Jährige verlässt den DSV Leoben und heuert beim SV Wacker Burghausen in der Regionalliga Bayern an.

In Burghausen unterschreibt der Offensivspieler einen Vertrag bis Sommer 2025. Das gab der Regionalligist am Mittwoch offiziell bekannt.

Lema absolvierte 31 Spiele in der ADMIRAL Bundesliga und kommt auf neun Einsätze in den österreichischen U-Nationalmannschaften. In der Bundesliga kickte er bei Sturm Graz und dem TSV Hartberg, wo er aufgrund einer Kreuzbandverletzung über ein Jahr pausieren musste.

Anschließend wechselte Lema in die zweite Liga zum SV Lafnitz. Zuletzt spielte er für den DSV Leoben, wo er mit sechs Toren sowie sechs Assists maßgeblichen Anteil am Meistertitel und dem damit verbundenen Aufstieg seiner Mannschaft in die 2. Liga hatte.

Bild: GEPA