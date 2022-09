Ex-Teamchef Koller übernimmt Trainerjob in Ägypten

Neuer Job für den ehemaligen österreichischen Fußball-Teamchef Marcel Koller: Der Ex-ÖFB-Coach wird Trainer von El Ahly Kairo in Ägypten.

Beim 42-fachen Meister erhält der Schweizer demnach einen Zweijahresvertrag und soll mit seinen drei Assistenten noch an diesem Wochenende die Arbeit aufnehmen. Er tritt die Nachfolge des Portugiesen Ricardo Soares an, der den Verein im August nach nur zwei Monaten im Amt verlassen hatte. Das Team aus Kairo belegte in der vergangenen Saison in Ägypten Rang drei.

Koller war von 2011 bis 2017 insgesamt sechs Jahre lang österreichischer Teamchef und führte das Nationalteam zur EM 2016, wo allerdings das Aus in der Gruppenphase erfolgte. Zuvor machte sich der 61-jährige Fußballlehrer als Trainer des 1. FC Köln, VfL Bochum und der Grashoppers Zürich einen Namen. Sein letzter Trainerjob beim FC Basel fand im Sommer 2020 nach knapp zwei Jahren ein Ende.

Damit begibt sich Koller auf die Spuren eines anderen Ex-Teamchefs: Josef Hickersberger war nach seinen ÖFB-Engagements ebenfalls in Arabien tätig, unter anderem beim ägyptischen Verein Arab Contractors.

(Red./APA).

Beitragsbild: Imago.