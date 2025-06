Ex-Teamkollege spekuliert: CR7 will wohl „mit seinem Sohn spielen“

Spielt Cristiano Ronaldo irgendwann Seite an Seite mit seinem Sohn? Zumindest Ex-Teamkollege Maniche sieht diese Möglichkeit als große Motivation für den Superstar, auch mit 40 Jahren noch auf Top-Niveau zu agieren.

„Eines der großen Ziele, die er hat, ist wahrscheinlich, mit seinem Sohn zu spielen. Deshalb will er in dem Beruf bleiben, den er so sehr liebt“, sagte Maniche im ran-Interview.

Der 14 Jahre alte Cristiano dos Santos hatte im Mai sein Debüt für Portugals U15-Nationalmannschaft gegeben, am 17. Juni feiert Ronaldos ältester Sohn seinen 15. Geburtstag. „Cristianinho“, der wie sein Vater für Al-Nassr in Saudi-Arabien spielt, ist eines von fünf Kindern des Europameisters von 2016.

„Eine Bereicherung für die Nationalmannschaft“

Der 47 Jahre alte Maniche zeigte derweil großen Respekt vor Ronaldo. „Er ist immer eine Bereicherung für die Nationalmannschaft oder für jeden Verein, der ihn verpflichten möchte. Die Geschichte eines Spielers, der so viel für Portugal getan hat, kann nicht ausgelöscht werden. Ich glaube, dass er noch immer spielt, weil er großen Respekt vor dem Beruf hat. Er sieht es als eine sehr große Aufgabe an, aber vor allem, will er seine eigenen Ziele erreichen und die Bestmarken übertreffen, die er im Laufe seiner Karriere erreicht hat“, sagte er.

Derzeit ist offen, ob Ronaldo auch in der kommenden Saison für Al-Nassr spielt. Am Mittwoch trifft er mit Portugal im Nations-League-Halbfinale auf Deutschland.

(SID) / Bild: Imago