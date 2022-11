Ex-Torhüter Brodeur neuer Vizepräsident der New Jersey Devils

via

via Sky Sport Austria

Der frühere Startorhüter Martin Brodeur ist bei den New Jersey Devils zum für den Sport zuständigen Vizepräsidenten aufgestiegen. Das gab der Club der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL am Donnerstag bekannt. Der 50-jährige Brodeur war mit Kanada zweimal Olympiasieger, hat in 21 Saisonen im Devils-Dress dreimal den Stanley Cup gewonnen und war viermal zum besten Torhüter der Liga gewählt worden.

Mit 691 Siegen und 125 „shutouts“ (Spiele ohne Gegentor) ist Brodeur der erfolgreichste Torhüter der NHL-Geschichte. Er arbeitet seit 2018 für New Jersey und wurde nun befördert.

