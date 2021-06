Ex-UEFA-Boss Platini nach Sperre vor Rückkehr in den Fußball

Der frühere UEFA-Präsident Michel Platini steht vor der Rückkehr in den organisierten Fußball. Der 65-Jährige soll im November in den Vorstand der internationalen Spielergewerkschaft (FIFPRO) aufrücken, in dem er den bisherigen französischen Vertreter Philippe Piat ersetzen will. “Ich freue mich sehr über diese Perspektive”, sagte der Ex-Weltklasse-Spieler. Die FIFPRO verwies darauf, dass neue Vorstandsmitglieder von der Generalversammlung im November bestätigt werden müssen.

Platini, Europameister von 1984, war 2015 ebenso wie der damalige FIFA-Präsident Joseph Blatter von der FIFA-Ethikkommission wegen einer Millionenzahlung des Weltverbandes an Platini suspendiert worden. Die anschließend ausgesprochene Sperre für acht Jahre wurde später im Fall von Platini auf vier Jahre reduziert.

(APA)

Bild: Imago