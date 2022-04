Ex-Veilchen blüht auf: Sturms Sarkaria vor Austria-Duell in Topform

via

Im Topspiel der 26. Runde in der ADMIRAL Bundesliga empfängt am Sonntag der SK Sturm den FK Austria Wien (ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass). Im Duell des Zweiten gegen den Dritten treffen nicht nur zwei formstarke Teams aufeinander, auch ein Ex-Veilchen blüht beim SK Sturm derzeit so richtig auf: Manprit Sarkaria.

Sarkaria ist aktuell Sturms Mann der Stunde. Der Offensivspieler des SK Sturm war vergangene Woche beim Auswärtssieg in Wolfsberg der überragende Akteur auf dem Feld. Zunächst erzielte Sarkaria den Führungstreffer, ehe er das 2:0 von Rasmus Höjlund vorbereitete. Eine Runde davor traf Sarkaria beim 3:1-Sieg gegen Klagenfurt sogar doppelt. Aufgrund seiner starken Leistungen schaffte er in den letzten zwei Runden jeweils den Sprung ins „Sky Sport Player Index“-Team der Runde.

Im Sommer 2021 wagte der Linksfuß den Sprung von den Veilchen zu den Blackys. Seit seinem Wechsel läuft es bei Sarkaria richtig gut: Der 25-Jährige erzielte in dieser Bundesliga-Saison bereits elf Tore. Das sind gleich viele, wie in seinen vier Saisonen beim FAK zusammen. Dabei hat der Offensivspieler nur 14 Mal von Beginn an gespielt. Mit insgesamt 15 direkten Torbeteiligungen hat Sarkaria seinen persönlichen Bestwert aus der Vorsaison (14 Torbeteiligungen) sogar schon übertroffen.

Auch gegen seinen Ex-Verein macht sich seine neue Offensivstärke bemerkbar: In beiden bisherigen Saisonpartien erzielte Sarkaria einen Treffer gegen die Austria – eine Serie, die der Ex-FAK-Profi heute forsetzen will. „Man kann sich da nicht so freuen, innerlich vielleicht ein bisschen. Aber insgesamt sind es gemischte Gefühle. Ich glaube, ich werde nie bei einem Tor jubeln, dass ich der Austria schieße“, bleibt der Ex-Austria-Profi jedoch respektvoll, wie er im Bundesliga-Interview verrät.

Während Sarkaria den Wechsel zu Sturm als „nächsten Schritt“ sah, trauerte zuletzt auch Sportdirektor Manuel Ortlechner dem Abgang nach: „Wäre er früher Sportdirektor gewesen, hätte er wahrscheinlich alles versucht, um mich zu halten. So war es halt zu spät“, erklärt der Sturm-Profi, der in Graz seines Erachtens nach vor allem auch von der Spielphilosophie und der Trainingssteuerung profitiert.

Seine bislang tolle Saison spiegelt sich auch im Sky Sport Player Index wider. Im Gesamtranking liegt Sarkaria auf dem achten Platz. Im Stürmer-Ranking ist der 25-Jährige auf Rang vier platziert. In einer Statistik sticht Manprit Sarkaria aber besonders hervor. Die Expected Goals Wertung führt der Offensivakteur an. Aus 5,19 Expected Goals erzielte Sarkaria elf Tore. Sarkaria ist damit der effizienteste Spieler der Liga. Trotzdem warnt er vor der Austria: „Sie haben sich schon sehr gut entwickelt, spielen jetzt sehr intensiven Fußball.“

Die Nummer 11 des SK Sturm kann auch mit einer Passquote von 72 Prozent überzeugen. Zudem zählt der 1,80m-Mann zu den fairsten Spieler in der ADMIRAL Bundesliga. In 1.417 Spielminuten in der Saison 2021/22 hat Sarkaria noch keine einzige Karte vom Schiedsrichter bekommen.

