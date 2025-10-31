Ex-WAC-Kicker verlängert langfristig in Serie A

Tarik Muharemovic bleibt fünf weitere Jahre in der Serie A! Der 22-jährige Bosnier unterschreibt bei Sassuolo einen Vertrag bis 2031, erst im Sommer wechselte Muharemovic fix von Juventus in die Emilia-Romagna, in der Saison 2024/25 war er bereits nach Sassuolo ausgeliehen.

„Ich bin sehr glücklich, meinen Vertrag hier in Sassuolo verlängert zu haben, dem Verein, der mir vom ersten Tag an großes Vertrauen entgegengebracht hat. Ich möchte meiner Familie, meinem Berater, dem Verein für das entgegengebrachte Vertrauen und der gesamten Mannschaft für die Unterstützung danken.” Der Verteidiger fügte hinzu: „Mein Saisonziel ist es, die zu Beginn der Saison gesetzten Ziele zu erreichen und mich persönlich immer weiter zu verbessern, indem ich mich als Fußballer weiterentwickle. Für mich ist Sassuolo mein Zuhause. Hier habe ich den wichtigsten Schritt meiner Karriere gemacht und die schönsten Momente als Spieler erlebt, angefangen vom Gewinn der Meisterschaft in der Serie B bis hin zur Möglichkeit, in der Serie A zu spielen.“

Muharemovic begann seine Karriere in der Jugend von Klagenfurt, wechselte 2019 in die Akademie des WAC, wo er sein Profi-Debüt feierte, ehe es zwei Jahre später nach Italien zu Juventus ging. Der bosnische Teamspieler absolvierte in der laufenden Serie A-Saison sechs Spiele und steuerte einen Assist bei.

Bild: Imago