Ex-WAC-Spieler vor Unterschrift in Polen

Ervin Omic steht unmittelbar vor der Unterschrift beim polnischen Zweitligisten Wisla Krakau. Der 13-fache ÖFB-U21-Teamspieler befindet sich nach dem Ende seines Vertrags mit dem Wolfsberger AC auf Vereinssuche.

Der 22-Jährige absolviert derzeit die medizinischen Tests, gibt der Tabellenführer der „Betclic 1 Liga“ auf „X“ bekannt.

Omic spielte in seiner Jugend für die SV Ried, Red Bull Salzburg sowie für Juventus. Den Durchbruch im Profi-Fußball schaffte der Defensivspsieler beim Wolfsberger AC. Von 2022 bis 2025 absolvierte er 90 Pflichtspiele für den Kärntner Bundesligisten.

Wisla Krakau, 13-facher polnischer Meister, stieg in der Saison 2021/22 in die zweithöchste Spielstufe ab. Seitdem kämpft der Klub um den Wiederaufstieg.

Artikelbild: GEPA