Ex-Weltmeister De Rossi wegen Corona ins Krankenhaus eingeliefert

via

via Sky Sport Austria

Der ehemalige Fußball-Weltmeister Daniele De Rossi, Assistent des italienischen Nationaltrainers Roberto Mancini, ist mit einer COVID-19-Erkrankung in ein Krankenhaus in Rom eingeliefert worden.

Der frühere Mittelfeldspieler von AS Rom hatte sich wie sechs weitere Mitglieder des Betreuerteams der Squadra Azzurra und sieben Nationalspieler mit dem Coronavirus infiziert.

Der 37-Jährige wurde in das auf Infektionskrankheiten spezialisierte römische Krankenhaus Spallanzani gebracht, berichteten italienische Medien. Er liege nicht auf der Intensivstation. De Rossi war am 31. März vor dem WM-Qualifikationsspiel in Litauen (0:2) positiv getestet worden. Zusammen mit zwei weiteren Mitarbeitern von Mancini musste er mit einem Sonderflug nach Rom gebracht werden.

(SID) / Bild: Imago