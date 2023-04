Ex-Weltmeister Joshua gewinnt gegen Franklin nach Punkten

via

Im ersten Boxkampf nach seinen verlustreichen Duellen mit Oleksandr Usyk hat Ex-Schwergewichtsweltmeister Anthony Joshua einen unspektakulären Sieg eingefahren.

In der O2-Arena in London setzte sich der 33-jährige Brite gegen den US-Amerikaner Jermaine Franklin am Samstagabend nach zwölf Runden durch eine Punktentscheidung durch und holte seinen 25. Erfolg als Profi.

Der knapp zwei Meter große Hüne hielt den vier Jahre jüngeren Kontrahenten in einem taktisch geprägten Duell dank der deutlich besseren Reichweite auf Distanz und landete die präziseren Treffer. Franklin, der im vergangenen November seine einzige Niederlage nach Punkten gegen Dillian Whyte kassiert hatte, konterte zwar wiederholt mit furiosen Schlagkombinationen. Joshua behielt aber in den meisten Runden die Oberhand.

