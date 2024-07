Ex-Weltmeister Pedersen steigt bei Tour de France aus

Kurz vor dem Start der achten Etappe der 111. Tour de France ist Ex-Rad-Weltmeister Mads Pedersen wegen der Folgen eines Sturzes drei Tage zuvor ausgestiegen.

Das teilte sein Team Lidl-Trek am Samstag mit. Der 28-Jährige habe sich durch die folgenden Renntage gekämpft, aber die Schmerzen an seiner linken Schulter hätten sich nicht verbessert. In seiner Karriere hat er bisher zwei Etappensiege bei der Frankreich-Radrundfahrt gefeiert.

Tour-Ausstieg: Pedersen erst dritter Athlet

Pedersen, der 2019 in England Weltmeister geworden war, ist nach etwa einem Drittel der dreiwöchigen Landesrundfahrt allerdings erst der dritte Fahrer, der vom Rad steigen muss. Zuvor hatten sein Landsmann Casper Pedersen und Michele Gazzoli aus dem Team um den britischen Etappensieg-Rekordhalter Mark Cavendish die Tour verlassen.

(APA) / Bild: Imago