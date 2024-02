Ex-Weltmeister Sagan am Herzen operiert

Der dreifache Rad-Weltmeister Peter Sagan hat sich laut übereinstimmenden Medienberichten am Freitag in Italien einer Herz-Operation unterziehen müssen.

Beim 34-jährigen Slowaken war nach einem Mountainbike-Rennen am vergangenen Wochenende eine anomale Tachykardie mit starker ventrikulärer Reaktion festgestellt worden, die den Eingriff nötig machte. Sagan sollte nach der Operation aber bald wieder ins Training einsteigen können, hieß es.

Sagan hatte seine Straßenkarriere im vergangenen Herbst beendet. Der frühere Seriensieger mit zahlreichen großen Erfolgen auf seinem Konto will sich aber auf dem Mountainbike für die Olympischen Spiele im Sommer in Paris qualifizieren. Dafür müsste er in der im April beginnenden Weltcupsaison aber noch viele UCI-Punkte sammeln.

(APA)/Bild: Imago