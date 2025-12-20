Ex-Weltmeister Smith erneut in Runde zwei der Darts-WM raus

Der frühere Weltmeister Michael Smith ist bei der Darts-WM wie im Vorjahr schon in der zweiten Runde ausgeschieden.

Der 35 Jahre alte Engländer unterlag dem Niederländer Niels Zonneveld mit 1:3, nach der Finalniederlage bei der WM 2022 und seinem Triumph im Folgejahr ist Smith im Ally Pally nicht mehr über das Achtelfinale hinaus gekommen.

Zonneveld trifft in der dritten Runde auf den Waliser Jonny Clayton. Dessen Zweitrundengegner Dom Taylor war einen Tag vor dem angesetzten Duell aufgrund eines positiven Dopingtests mit sofortiger Wirkung suspendiert worden. Clayton erhielt daraufhin ein Freilos.

Zonneveld, als 44. in der Weltrangliste 16 Plätze hinter Smith geführt, gelang im Auftaktmatch der Abendsession des ersten Zweitrundenspieltags schon im ersten Leg ein Break – und kurz darauf die Satzführung. Im zweiten Durchgang konterte Smith, doch dank einer starken Doppelquote (43 Prozent) zog Zonneveld das Spiel auf seine Seite.

Durch die Niederlage zum Abschluss eines enttäuschenden Jahres droht „Bully Boy“ Smith aus den Top 30 der Order of Merit zu rutschen.

(SID) / Bild: Imago