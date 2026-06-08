Ex-Weltmeister übernimmt als Cheftrainer bei Fiorentina

Wie die Fiorentina am Montag mitteilt, wird der italienische Ex-Weltmeister Fabio Grosso ab sofort in der toskanischen Stadt an der Seitenlinie stehen. Beim in der Vorsaison stark abstiegsbedrohten Verein erhält der 48-Jährige einen Vertrag über zwei Jahre.

Zuvor stand Grosso bei Ligarivalen und Aufsteiger US Sassuolo unter Vertrag. In Deutschland ist der ehemalige Außenverteidiger altbekannt: Mit der italienischen Nationalmannschaft hatte er auf dem Weg zum WM-Titel 2006 dem deutschen Sommermärchen ein jähes Ende bereitet. Grosso sorgte dabei nicht nur für das vorentscheidende 1:0 im Halbfinale gegen die DFB-Elf, sondern verwandelte im Endspiel auch den finalen Elfmeter gegen Frankreich.

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