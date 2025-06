Ex-Werder-Coach Topkandidat bei Leipzig

Die Suche nach einem neuen Trainer steht vor dem Ende: Ole Werner ist nach Sky Sport-Informationen Top-Kandidat bei RB Leipzig!

RB Leipzig befindet sich nach Informationen von Sky Sport in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Ole Werner. Die Verträge sind noch nicht unterschrieben, es sind noch Details zu klären. Aber: Leipzig will jetzt Werner! Der 37-Jährige wurde in Bremen freigestellt, weil man sich nicht auf eine Verlängerung einigen konnte.

Werner steht bei Werder noch unter Vertrag. Dementsprechend würde Bremen eine Ablöse kassieren. Es sei denn, Werner & Bremen einigen sich auf eine Vertragsauflösung.

(APA)/Bild: Imago